На Луганщині через бої знову знеструмлені дві шахтоплощадки, евакуюють 310 гірників - ДТЕК

Про це УНІАН повідомили в компанії ДТЕК, якій належать дані шахтоплощадки.

Згідно з повідомленням, 16 липня в 15.40 дві шахтоплощадки «Свердловантрацит» (ДТЕК) знову знеструмлені через пошкодження високовольтної лінії 110 кВ в результаті артобстрілу в Свердловському районі, де ведуться бойові дії.

Через припинення електропостачання на шахтоплощадках Довжанська-Капітальна (шахтоуправління «Свердловське» (ДТЕК) і Червоний партизан (шахтоуправління «Червонопартизанське» (ДТЕК) відключилися вентилятори головного провітрювання, насоси, що відкачують воду з гірничих виробок, а також інше обладнання.

Читайте такожУ Луганській області в результаті бойових дій знеструмлені дві шахтоплощадки - ДТЕК

У дію був негайно введений план ліквідації аварії. Оперативно викликані підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби, проводиться евакуація 310 шахтарів другої зміни двох шахт.

Тривале відключення електрики і зупинка насосів можуть спричинити затоплення гірничих виробок вугледобувних підприємств, відзначили в ДТЕК.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Луганській області в результаті бойових дій було знеструмлені дві шахтоплощадки - у містах Свердловськ і Червонопартизанськ.

Ці дві шахтоплощадки були знеструмлені через пошкодження високовольтного кабелю 110 кВ в результаті вибуху в Свердловському районі, де ведуться бойові дії.

278 гірників, які виявилися тоді під землею в знеструмлених вибухом шахтах (шахтоплощадках Должанська - Капітальна (ДТЕК шахтоуправління «Свердловське») і Червоний партизан (ДТЕК шахтоуправління «Червонопартизанське»), благополучно були виведені на поверхню. Електроенергія в шахтах була відновлена.