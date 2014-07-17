За час АТО сапери знешкодили понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«На звільнених територіях цілодобово працюють декілька десятків груп розмінування Збройних сил, які за період активної фази АТО знешкодили понад 2070 вибухонебезпечних предметів, очистили 385 кілометрів доріг та повністю розмінували 25 об’єктів інфраструктури», - зазначив він.Читайте такожУ Слов'янську сапери знешкодили 20 вибухонебезпечних пристроїв поблизу залізничних колій

«Лише за останню добу сапери Збройних сил знешкодили 34 вибухонебезпечних предмети, розчистили та перевірили 70 кілометрів доріг та 7 об’єктів інфраструктури», - додав Лисенко.