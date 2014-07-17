РНБО: Хвиля дзвінків і повідомлень про критичний стан силовиків і великі жертви - дезінформація

Про це йдеться на сайті інформаційно-аналітичного центру Ради.

"Українські спецслужби відслідкували декілька бот-атак в інтернеті та масове поширення неперевіреної інформації у телефонних мережах", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, йдеться про розсилку SMS-повідомлень та велику кількість дзвінків до ЗМІ начебто від українських військовослужбовців чи їхніх матерів.

"У них повідомлялося про критичний стан наших військових в зоні АТО та начебто великі жертви під час боїв у районі Довжанського, Ізвариного та Червонопартизанська. Крім цього, зафіксовані дзвінки про мінування цивільних об’єктів у Києві та інших містах України. Багато матерів дійсно піддалися на провокацію. Насправді ці дані не відповідають дійсності", - заявляють в РНБО.

Читайте такожРНБО: в Україні зафіксовані військові у формі збройних сил РосіїНаостанок представники Ради звернулися до працівників ЗМІ з проханням бути вкрай обережними із подальшим використанням неперевіреної інформації, а до громадян України - інформувати про такі випадки Службу безпеки України.