Лідер лібералів Європарламенту назвав авіакатастрофу в Україні терактом
21:33, 17 липня 2014Політика
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Лідер лібералів Європейського парламенту Гі Верховстад висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих в катастрофі малазійського літака і називає те, що сталося, - терористичним актом.
REUTERS
Такий запис він зробив на своїй сторінці у Твіттері.
"Мої щирі співчуття сім'ям і родичам людей, загиблих від цього жахливого теракту в Україні", - написав європейський політик.
Читайте такожЗ'явилося відео з місця падіння Боїнг-777Група європейських народників ЄП також висловила свої співчуття сім'ям загиблих. "Шоковані падінням рейсу MH17 в Україні. Наші думки з сім'ями загиблих. Уважно стежимо за фактами того, що сталося", - написано на сторінці групи у Твіттері.
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