Лідер лібералів Європарламенту назвав авіакатастрофу в Україні терактом

Такий запис він зробив на своїй сторінці у Твіттері.

"Мої щирі співчуття сім'ям і родичам людей, загиблих від цього жахливого теракту в Україні", - написав європейський політик.

Читайте такожЗ'явилося відео з місця падіння Боїнг-777Група європейських народників ЄП також висловила свої співчуття сім'ям загиблих. "Шоковані падінням рейсу MH17 в Україні. Наші думки з сім'ями загиблих. Уважно стежимо за фактами того, що сталося", - написано на сторінці групи у Твіттері.