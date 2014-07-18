Malaysia Airlines уточнила список пасажирів збитого Boeing-777

Про це повідомляється в уточненому авіакомпанією Malaysia Airlines списку пасажирів Boeing 777, який розбився на сході України, передає агентство Reuters.

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За даними віце-президента компанії Хейба Гортера, на борту Boeing 777 перебували 154 громадянина Нідерландів, 27 австралійців, 23 малайзійці, 11 індонезійців, шість британців, по чотири громадянина Німеччини та Бельгії, троє філіппінців і один канадець.

Громадянство 47 пасажирів поки залишається невідомим.