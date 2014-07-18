Правоохоронці попередили серію терактів у Дніпропетровську

Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з оперативною інформацією, у перелік об'єктів терористичного нападу входили будівля Дніпропетровської облдержадміністрації, Мерефо-Херсонський залізничний міст та міські трубопроводи в Дніпропетровську.

У ході обшуку за місцем тимчасового проживання затриманих було вилучено 6 гранатометів РПГ-18 («Муха»), топографічні карти Дніпропетровська, маски-балаклави та інше спорядження для терористичної діяльності.

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Затриманими виявилися громадяни України, жителі Луганської області Роман Оганесян (позивний «Борода») та Едуард Ключкин (позивний «Стафф»). Вони прибули до Дніпропетровська напередодні за наказом керівника однієї із терористичних груп, що базується на Донбасі. Її керівником є громадянин Російської Федерації.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками 1 ч. с. 263 (носіння, зберігання, придбання, виготовлення вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на виявлення інших учасників терористичної групи.