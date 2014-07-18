Швейцарія скликала раду ОБСЄ для обговорення збитого Boeing-777

12:34, 18 липня 2014
Політика
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Швейцарія, яка головує в ОБСЄ, скликала на сьогодні надзвичайне засідання постійної ради ОБСЄ для обговорення наслідків катастрофи малайзійського літака в Україні.

REUTERS

Про це повідомляється в мікроблозі швейцарського голови в "Твіттері".

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"Швейцарський голова посол Томас Гріммінгер скликає спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ з приводу трагічного краху рейса МН17 в 12.30", - йдеться в повідомленні.

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