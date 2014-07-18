Швейцарія скликала раду ОБСЄ для обговорення збитого Boeing-777

Швейцарія, яка головує в ОБСЄ, скликала на сьогодні надзвичайне засідання постійної ради ОБСЄ для обговорення наслідків катастрофи малайзійського літака в Україні.

Про це повідомляється в мікроблозі швейцарського голови в "Твіттері". Читайте такожНа борту збитого лайнера Malaysia Airlines перебували 80 дітей "Швейцарський голова посол Томас Гріммінгер скликає спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ з приводу трагічного краху рейса МН17 в 12.30", - йдеться в повідомленні.

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