Швейцарія скликала раду ОБСЄ для обговорення збитого Boeing-777
12:34, 18 липня 2014Політика
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Швейцарія, яка головує в ОБСЄ, скликала на сьогодні надзвичайне засідання постійної ради ОБСЄ для обговорення наслідків катастрофи малайзійського літака в Україні.
REUTERS
Про це повідомляється в мікроблозі швейцарського голови в "Твіттері".
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"Швейцарський голова посол Томас Гріммінгер скликає спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ з приводу трагічного краху рейса МН17 в 12.30", - йдеться в повідомленні.
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