Пан Гі Мун закликає до повного міжнародного розслідування трагедії з малайзійським літаком
04:05, 18 липня 2014Політика
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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун висловлює свої співчуття у зв'язку з трагедією літака Малазійських авіаліній і закликає до повного розслідування обставин катастрофи.
Пан Гі Мун закликає до повного міжнародного розслідування трагедії з малайзійським літаком / un.org
Про це йдеться у заяві генсека ООН.
“Я пильно стежк за повідомленнями, доповідей разом з міжнародною організацією цивільної авіації та агентством Організації Об'єднаних Націй. Існує явна необхідність для повного і прозорого міжнародного розслідування", - заявив Гі Мун.
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Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області було збито пасажирський літак, який йшов в напрямку Куала Лумпура. Загинули 280 людей і 15 членів екіпажу.
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