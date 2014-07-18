Пан Гі Мун закликає до повного міжнародного розслідування трагедії з малайзійським літаком

Про це йдеться у заяві генсека ООН.

“Я пильно стежк за повідомленнями, доповідей разом з міжнародною організацією цивільної авіації та агентством Організації Об'єднаних Націй. Існує явна необхідність для повного і прозорого міжнародного розслідування", - заявив Гі Мун.

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Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області було збито пасажирський літак, який йшов в напрямку Куала Лумпура. Загинули 280 людей і 15 членів екіпажу.