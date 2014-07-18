Терористи обстріляли російське Куйбишеве, РФ у відповідь відкрила вогонь по силах АТО
Терористи обстріляли російський населений пункт Куйбишеве, у відповідь РФ відкрила вогонь по силах АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Вчора з району населених пунктів Маринівка, Дмитрівка і Степанівка терористи обстріляли територію Російської Федерації, зокрема населений пункт Куйбишеве. У відповідь російські війська відкрили вогонь по позиціях сил АТО поблизу кордону. Два артилерійських снаряди розірвались у безпосередній близькості від пункту пропуску «Маринівка», - заявив він.
Читайте такожНа Луганщині терористи обстрілюють Рубіжне«О 18.20 в районі цього ж пункту пропуску зафіксовано обстріл поромної переправи двома мінометними розрахунками з території Росії», - додав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні силам АТО вдалося перегрупуватись і просунутись на 10-15 км вглиб території, яку контролюють бойовики.