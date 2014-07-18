Литва вважає катастрофу Boeing-777 "жорстким терактом" і вимагає розслідування
Президент Литви Даля Грібаускайте назвала катастрофу малайзійського літака в Україні брутальним терактом, який показав, що зусилля міжнародної громадськості з розв'язання кризи в Україні є недостатніми.
Про це передає «Делфі».
«Жорстокий терористичний акт, який явно продемонстрував, що зусилля міжнародної громадськості з розв'язання кризи в Україні є дуже незначними», - стверджує Грібаускайте у коментарі, розповсюдженому прес-службою очільника держави.
Президент відзначає, що не можна виправдати ситуацію, коли в XXI столітті в Європі від військової зброї гинуть ні в чому невинні люди, серед них - десятки дітей.
"Винуватці трагедії мають бути чітко названі, і вони мають узяти на себе відповідальність. Для міжнародних спостерігачів мають бути створені всі умови для з'ясування виконавців і замовників катастрофи", - сказала президент.
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