Литва вважає катастрофу Boeing-777 "жорстким терактом" і вимагає розслідування

Про це передає «Делфі».

«Жорстокий терористичний акт, який явно продемонстрував, що зусилля міжнародної громадськості з розв'язання кризи в Україні є дуже незначними», - стверджує Грібаускайте у коментарі, розповсюдженому прес-службою очільника держави.

Президент відзначає, що не можна виправдати ситуацію, коли в XXI столітті в Європі від військової зброї гинуть ні в чому невинні люди, серед них - десятки дітей.

"Винуватці трагедії мають бути чітко названі, і вони мають узяти на себе відповідальність. Для міжнародних спостерігачів мають бути створені всі умови для з'ясування виконавців і замовників катастрофи", - сказала президент.

Читайте такожНа місце аварії Boeing-777 виїхали 30 представників моніторингової місії ОБСЄЯк повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебували 298 осіб, зокрема, 15 членів екіпажа.

Читайте такожМВС опублікувало відео, на якому до Росії вивозять "Бук" без однієї ракетиСБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і докладає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.