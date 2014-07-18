Попередні дані розвідки США вказують, що малайзійський лайнер був збитий терористами

Про це йдеться у попередніх результатах розслідування американської розвідки, повідомляє CNN із посиланням на своє джерело серед чиновників.

Раніше один із американських високопосадовців зазначив, що США вважають, що літак було збито ракетою.

Адміністрація Обами певна, що Україна не мала в області, де відбулася катастрофа, достатніх засобів, щоби збити літак, вже не кажучи про мотивацію. Про це зазначає посадовець Джейк Таппер.

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Президент Росії Володимир Путін звинувачує в авіакатастрофі Україну і зазначає, що "Цієї трагедії не трапилося би, якби на цій землі панував мир або принаймні, якби не було відновлено військові операції на південному сході України".

Глава МЗС України Павло Клімкін відкидає його звинувачення.

"Наші збройні сили жодним чином не могли бути причетними до цього інциденту", - сказав Клімкін.

Він додав, що Україна не має ніяких збройних сил на території, де сталася трагедія.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебувало 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ зазначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Бєс» доповів полковникові Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Бєс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і доповідає, що це цивільний літак з численними жертвами.