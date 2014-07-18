Українські рятувальники знайшли дві "чорні скриньки" малайзійського Боїнга - радник Тарути

Про це сказав радник голови Донецької обладміністрації Костянтин Батозський, повідомляє 24tv.ua.

"Дві «чорні скриньки» «були виявлені силами нашого ДСНС. Де ці скриньки перебувають на сьогоднішній момент, у мене немає інформації", - сказав він на брифінгу в Києві під час телефонного включення із Донецька.

Читайте такожПопередні дані розвідки США вказують, що малайзійський лайнер був збитий терористамиЯк повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебувало 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, із яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і докладає, що це цивільний літак з численними жертвами.

Сьогодні, 18 липня, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що вночі установка «Бук», з якої було здійснено пуск ракети по малазийскому авіалайнеру, була вивезена на територію РФ. За його словами, за останньою інформацією від української розвідки, знайдені терористами на місці трагедії «чорні ящики» будуть сьогодні передані на одному з КПП Луганської області їхнім «кураторам із ФСБ».