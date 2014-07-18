Обама зробить заяву щодо України о 18:30 за Києвом

Про це повідомляє сайт Білого дому.

"Президент Обама зробить заяву по ситуації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, на борту літака знаходилося 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажа.

Читайте такожУкраїнські рятувальники знайшли дві "чорні скриньки" малайзійського Боїнга - радник ТарутиСБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Бєс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Бєс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і докладає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.

Міністр транспорту Малайзії Датук Сері Ліоу Тіонг Лайя повідомив, що на борту лайнера перебували 173 громадяни Нідерландів, 44 – Малайзії, 27 - Австралії, 12 – Індонезії, 9 – Великої Британії, 4 – Німеччини, 4 – Бельгії, 3 – Філіппін, по одному громадянину Канади і Нової Зеландії. Громадянство інших пасажирів, за його словами, ще не встановлене.