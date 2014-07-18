У Харкові створено Антикризовий центр для допомоги в розслідуванні трагедії Боїнга-777

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, розпорядження про це підписав голова ХОДА Ігор Балута.

До персонального складу Центру включено заступника голови – керівника апарату ХОДА Василя Хому, керівників структурних підрозділів ХОДА, ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області, ГУ МВС України в Харківській області, Харківського прикордонного загону, Харківської митниці Міндоходів та інших відповідальних осіб.

На першому засіданні Антикризового центру були обговорені загальні організаційні питання, пов’язані з роботою Урядової комісії, а також з можливим прибуттям родичів загиблих в Харків.

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За словами Балути, у Харкові вже підготовлено 300 готельних номерів для прийому 600 людей. За необхідності у роботу з ними оперативно готові включитися волонтери, перекладачі, психологи, а також співробітники всіх структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації.

У Головному управлінні ДСНС України в Харківській області кореспондентові УНІАН повідомили, що рятувальники зараз проводять підготовчу роботу. Зокрема, займаються підготовкою розселення членів родин загиблих, які можуть прибути в Харків, проводять роботу з підготовки ангару, в якому будуть проводитися роботи, організовують роботу психологів. «Центр працює і займається організаційною роботою з підготовки приміщення, розселення та психологічною допомогою», - зазначили в облуправлінні ГУ ДСНС України в Харківській області.