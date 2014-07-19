Україна може стати союзником НАТО без вступу в альянс - Клімкін

Про це в ефірі "Громадського.ТВ" повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, на саміті НАТО, який відбудеться на початку вересня в Південному Уельсі, буде визначено рамки співпраці Північноатлантичного Альянсу з Україною, Молдовою і Грузією.

Мова йде про те, що НАТО може залучити в простір безпеки країни, які формально не є членами альянсу чи не можуть ними стати.

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"НАТО каже, що ми готові розглянути ідеї про притягнення простір безпеки країн, які не є членами Альянсу і не можуть стати членами НАТО, або за власним бажанням, або не відповідають критеріям. Майбутній саміт НАТО, який пройде на початку вересня в Південному Уельсі, визначить рамки", - повідомив міністр.

"Чи дозволить таке союзництво використовувати всі можливості Альянсу, це питання набуття членства в НАТО. Але це точно дозволить нам використовувати нові можливості. Які саме, ми будемо знати після саміту", - додав Клімкін.