Порошенко: Терористи скоюють вже другий міжнародний злочин

Терористи скоюють вже другий міжнародний злочин, спершу збивши літак, що призвело до загибелі 298 людей, а тепер знущаючись над тілами загиблих.

Як повідомляє прес-служба президента України, про це Петро Порошенко заявив у телефонній розмові з президентом Польщі Броніславом Коморовським.

Зокрема, Порошенко повідомив польського колегу про розвиток подій і подякував за чітку і швидку реакцію Польщі.

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«Україна дуже розраховує на подальшу підтримку наших стратегічних партнерів - поляків», - наголосив президент України.

Говорячи про врегулювання конфлікту на Донбасі, Порошенко наголосив, що ті, хто мають стосунок до теракту, не можуть бути стороною переговорів. Їх злочин має бути розслідуваний у міжнародних судах. Тим більше, зазначив президент, фактично всі вони є громадянами Росії і не можуть вести розмову про долю України.

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Коморовський відзначив постійну взаємодію між країнами і запевнив, що Польща буде і надалі рішуче підтримувати Україну.

Також він наголосив, що українське питання буде одним з головних на порядку денному найближчої зустрічі Східного флангу НАТО за участю глав держав Вишеградської четвірки, країн Балтії, Румунії та Болгарії.