У Луганську менше ніж за два місяці було вбито 250 людей - ОБСЄ

Про це з посиланням на лікарів інформує Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомляє Еспресо.TV.

За даними медичних служб, тільки за 16 липня загинуло три людини і 30 отримали поранення в Луганську.

Ці дані не стосуються цивільних осіб, убитих поблизу зони бойових дій за межами міста.

Лікарі констатують, що збільшується кількість смертей через спрацювання мін-пасток і фугасів.

Також у доповіді розповідається про інцидент, свідками якого безпосередньо стали представники спеціальної спостережної місії ОБСЄ.

У центрі Луганська неподалік будівлі обласної державної адміністрації, в результаті попадання вибухового пристрою був зруйнований гараж і автомобіль, загинув чоловік.