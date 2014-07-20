У Луганську менше ніж за два місяці було вбито 250 людей - ОБСЄ

03:07, 20 липня 2014
Політика
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У Луганській області в червні і за минулу частину липня під час бойових дій було вбито 250 людей, ще 850 отримали поранення

За даними медичних служб, тільки за 16 липня загинуло три людини / Romas Vitaly / facebook.com

Про це з посиланням на лікарів інформує Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомляє Еспресо.TV

За даними медичних служб, тільки за 16 липня загинуло три людини і 30 отримали поранення в Луганську.

Ці дані не стосуються цивільних осіб, убитих поблизу зони бойових дій за межами міста. 

Лікарі констатують, що збільшується кількість смертей через спрацювання мін-пасток і фугасів. 

Також у доповіді розповідається про інцидент, свідками якого безпосередньо стали представники спеціальної спостережної місії ОБСЄ.

У центрі Луганська неподалік будівлі обласної державної адміністрації, в результаті попадання вибухового пристрою був зруйнований гараж і автомобіль, загинув чоловік.

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