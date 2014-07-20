Після катастрофи Боїнга конфлікт на сході України став міжнародним - посол

Про це заявив посол України в Римі Євген Перелигін в інтерв’ю італійському RAIRadio1, яке цитує Радіо Свобода.

«На сьогодні всі зрозуміли, що до конфлікту в Україні залучена Росія, оскільки доставляє зброю сепаратистам», - сказав Перелигін.

На переконання дипломата, окрім терористів, відповідальність за збитий літак має нести і Росія, так як за останні три місяці забезпечила їх не лише звичною зброєю, а й зенітно-ракетними комплексами.

Перелигін зазначив, що тепер Європа повинна відповісти більш рішучим і єдиним фронтом.

«На жаль, – зауважив він, – Європа і досі не говорить одним голосом, бо деякі країни ЄС мають привілейовані економічні відносини з Росією».

Читайте такожКемерон, Меркель і Олланд домовилися "переглянути ставлення до Росії"При цьому Перелигін не уточнив, про які держави йдеться. Втім, посол зазначив, що Італія - як головуюча країна в Раді ЄС - шукає шляхів порозуміння між членами спільноти з метою вироблення єдиної позиції Євросоюзу.

У програмі італійського телеканалу SKY дипломат наголосив, що в Україні настане мир, як тільки Росія припинить постачати зброю бойовикам і не буде підбурювати їх до тероризму.

«Нині все в руках Росії, щоб припинити насильство на сході України», - наголосив Перелигін.

З приводу катастрофи пасажирського лайнера МЗС Італії заявило, що вимагає суворого і неупередженого розслідування, яке б принесло достовірні результати. «Росія повинна гарантувати й усіляко сприяти цьому розслідуванню», – заявила глава італійської дипломатії Федеріка Могеріні. Вона додала, що після катастрофи вкрай необхідно припинити використання зброї з обох сторін конфлікту.

Читайте такожНіхто з родичів загиблих у Боїнгу ще не прибув до Києва - ГройсманЯк повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що летів рейсом Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур, зазнав катастрофи 17 липня над Донбасом.

СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт». Крім того, СБУ опублікувала перехоплені записи розмов, із яких випливає, що літак збили саме бойовики. СБУ також заявляє, що має й докази, що доставленими для цього з Росії зенітно-ракетними комплексами «Бук» керували російські військові фахівці.