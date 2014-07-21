Силовики звільнили Ювілейне від терористів - ЗМІ
04:10, 21 липня 2014Політика
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Сили АТО взяли під контроль селище Ювілейне, розташоване в околицях Луганська. Над населеним пунктом майорить український прапор.
Сили АТО взяли під контроль селище Ювілейне / lenta-ua.net
Про це з посиланням на джерело у ВСУ повідомляє "Інформатор".
"Джерело в збройних силах України підтвердило, що селище Ювілейне контролюється збройними силами України", - наголошується у публікації.
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За даними джерела, український прапор в селищі висів ще з учорашнього дня. В даний момент представники АТО зміцнюються на підступах до Луганська в напрямку Ювілейного.
Відзначимо, що з втратою Ювілейного терористи позбавляються прямого транспортного сполучення з Перевальськом і Донецьком.
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