Силовики звільнили Ювілейне від терористів - ЗМІ

Про це з посиланням на джерело у ВСУ повідомляє "Інформатор".

"Джерело в збройних силах України підтвердило, що селище Ювілейне контролюється збройними силами України", - наголошується у публікації.

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За даними джерела, український прапор в селищі висів ще з учорашнього дня. В даний момент представники АТО зміцнюються на підступах до Луганська в напрямку Ювілейного.

Відзначимо, що з втратою Ювілейного терористи позбавляються прямого транспортного сполучення з Перевальськом і Донецьком.