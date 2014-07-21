Указ президента про часткову мобілізацію дозволить провести ротацію сил АТО - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу голова Верховної Ради Олександр Турчинов, інформуючи, що означатиме реалізація указу президента про часткову мобілізацію.

“Це третій етап мобілізаційного плану. Безумовно, потрібно передбачити не тільки додаткові сили для армії, але й створити умови для тих, хто за законом має право припинити свою службу, хто вже, відповідно до чинного законодавства, має всі підстави бути демобілізованим. І це буде можливість розв'язати цю серйозну проблему”, - зазначив голова ВР.Читайте такожЗавтра Верховна Рада планує розглянути питання про часткову мобілізацію

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Турчинов заявив, що ВР завтра, 22 липня, першим питанням розгляне указ президента про часткову мобілізацію.

“Одним із перших питань завтра ми розглянемо указ президента, який має бути підписаний на підставі рішення РНБО про часткову мобілізацію”, - сказав Турчинов.

За його словами, ВР протягом двох діб має схвалити цей указ, щоб він набув чинності.