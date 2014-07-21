Батальйон "Айдар" захопив помічника міноборони невизнаної Південної Осетії

Бійці батальйону "Айдар" затримали одного з помічників міністра оборони невизнаної Південної Осетії Тамерлана Єналдієва. Він стверджує, що в бойових діях участі не брав, повідомляє ТСН.

"Приїхав сюди, бо були звернення типу "ріжуть, вбивають", з патріотичних почуттів люди приїхали – подивитись. Ми з другом у бойових діях участі не брали, його люди не воювали. Я ніде не воював", - заявив Єналдієв.

Читайте такожВ частині району Північної Осетії ввели режим контртерористичної операції

Однак, цього чоловіка затримали зі зброєю та документами, які свідчать про закупки дорогих медикаментів для сепаратистів. Командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук розглядає можливість обміну цього військовополоненого на українську льотчицю Надію Савченко.

Нагадаємо, протягом минулої доби в ході АТО українські військові взяли в полон 35 російських найманців, серед яких велика частка "кадирівців".