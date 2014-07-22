Литва наполягає на наданні статусу терористичних організацій ЛНР і ДНР - ЗМІ

10:40, 22 липня 2014
Політика
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Литва наполягає на наданні статусу терористичних організацій ЛНР і ДНР, а також на збройному ембарго щодо РФ.

Литва вимагає визнати ДНР і ЛНР терористами

 

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс журналістам перед засіданням глав МЗС країн ЄС, повідомляє РИА «Новости».

"На нашу думку, потрібно назвати імена і дати статус терористичних організацій так званим Луганській та Донецькій республікам, час ввести ембарго на постачання зброї (до Росії)", - сказав Лінкявічюс.

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