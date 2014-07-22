В Луганську за минулу добу загинули п’ятеро мирних жителів

Про це повідомляється на сайті Луганської міськради.

Зокрема, є інформація про виявлення кількох місць замаяння вогню: вул. Лутугинська, 133 (згоріли 4 машини на складі), вул. 30-років Перемоги (згоріло 5 гаражів та 2 автомобіля гаражного кооперативу «Кристал»).

Також виникла пожежа в приватних будинках за адресами: вул. Крута, 123, вул. Верстатобудівна, 12.

Під час збройних протистоянь були пошкоджені системи життєзабезпечення міста. Зокрема без електрики залишилися близько 20 тисяч абонентів у Жовтневому, Кам'янобродському та Артемівському районах. Ще понад 7 тисяч людей залишилися без газу та світла.

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