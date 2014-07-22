ЛПУ ініціює збір підписів під законопроектом про підвищення мінімальної зарплати втричі

17:55, 22 липня 2014
Політика
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Ліберальна партія України (ЛПУ) ініціює збір підписів під законопроектом №4842, яким передбачається підвищення мінімальної зарплати з 7 грн на годину до 25 грн. 

верховна рада / gazeta.lviv.ua

Про це сьогодні на брифінгу у Верховній Раді повідомив народний депутат, голова ЛПУ Михайло Опанасенко, оголосивши початок акції «Людина – понад усе!».

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 «У нас дуже складна ситуація з мінімальною зарплатою,  з тим, що ми пропонуємо молоді та багатьом громадянам, які працюють у бюджетній сфері. Вони одержують зараз 7 грн погодинної оплати. Хліб і вода – ось що зараз пропонує держава на обід, сніданок та вечерю молодим фахівцям.юю Наукова спільнота при ООН, асоціація роботодавців та профспілок давно визначили, що оплата, менша за 3 дол. на годину призводить до втрати трудового потенціалу», - сказав народний депутат.

 «Саме молоді фахівці є найвразливішою частиною населення; вони закінчують університети, йдуть у доросле життя, а ми їм забезпечуємо тільки хліб і воду. Якщо взяти мінімальну зарплату родини – чоловіка та дружини, відняти комунальні платежі та витрати на дорогу на роботу та назад, то залишається саме 4 грн – на обід, сніданок та вечерю. Я вже не кажу про те, що їм потрібно вдягатися, лікуватися,виховувати дитину. Побутова техніка та житло - вже нереальні речі для них», - наголосив лідер ЛПУ.

 «Ми будемо проводити мирні акції протесту і просити депутатів рад усіх рівнів підтримати законопроект, направити звернення до ВР. Бажано, щоб усі люди долучились і сказали, в якій країні хочуть жити.  Людина понад усе – це принцип, який пропонують ліберали і який повинен стати політикою держави», - сказав Опанащенко.

 Також він запропонував залишати податки на місцях, чим має знизитись податкове навантаження, щоб надати підприємцям можливість сплачувати підвищену зарплату.

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