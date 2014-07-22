Заступником глави АП призначено Філатова
18:59, 22 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Олексія Філатова заступником глави Адміністрації Президента України.
Олексій Філатов (посередині) / Вікіпедія
Текст відповідного указу від 22 липня 2014 року розміщено на офіційному сайті глави держави.
Олексій Філатов — український адвокат, спеціаліст в галузі судової практики.
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Філатов спеціалізується на судовому процесі, корпоративному праві, антимонопольному та конкурентному праві, праві інтелектуальної власності.
Очолюючи судову практику компанії "Василь Кісіль і Партнери", Філатов брав активну участь в проектах у сферах корпоративного права та злиттів і поглинань, що включають потенційні чи існуючі судові спори або судові ризики.
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