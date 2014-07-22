Заступником глави АП призначено Філатова

Текст відповідного указу від 22 липня 2014 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Олексій Філатов — український адвокат, спеціаліст в галузі судової практики.

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Філатов спеціалізується на судовому процесі, корпоративному праві, антимонопольному та конкурентному праві, праві інтелектуальної власності.

Очолюючи судову практику компанії "Василь Кісіль і Партнери", Філатов брав активну участь в проектах у сферах корпоративного права та злиттів і поглинань, що включають потенційні чи існуючі судові спори або судові ризики.