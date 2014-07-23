У Луганську за добу загинули три мирних жителі, 10 - поранені
За минулу добу, 22 липня, в Луганську жертвами бойових дій стали троє мирних жителів, ще десятеро дістали поранення.
Як повідомили УНІАН у міському антикризовому центрі, за минулу добу бригади «швидкої допомоги» виїжджали 145 разів.
У результаті обстрілу було зафіксовано пошкодження 20 об'єктів.
Крім того, через безперервні артобстріли міста виникали аварії і пошкодження в системах життєзабезпечення міста. Зокрема, в результаті цілеспрямованого обстрілу були пошкоджені підстанції Димитрова, а також заводу ім. Леніна.
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Крім того, від електропостачання була відключена ургентна 4-а міська лікарня, пізніше вона була переведена на електростанцію аварійного живлення.