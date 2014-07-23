Постпред Росії в ООН заявив, що якщо Boeing-777 збили "помилково", то це не теракт

Віталій Чуркін, представник Росії в ООН, відповідаючи на запитання щодо записів розмов терористів, припустив, що якби вони збили літак, то це був би нещасний випадок, передає CNN.

Читайте такожВ Нідерланди прибули літаки з жертвами аварії Boeing-777 на Донбасі

"За їх словами, "люди зі сходу" говорили, що вони збили військовий літак", сказав він. "Якщо вони думають, що вони збили військовий літак, це була помилка. Якби це була помилка, це не було актом тероризму".

Нагадаємо, проросійські терористи неодноразово заперечували відповідальність за катастрофу Boeing-777.