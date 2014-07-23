Заступник генсека ООН готується відвідати Україну і Росію до кінця тижня
23:04, 23 липня 2014Політика
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Заступник генерального секретаря ООН Джефрі Фелтман готується до поїздки, під час якої він відвідає Київ і Москву для пошуку шляхів врегулювання кризи на сході України
Заступник генсека ООН готується відвідати Україну і Росію до кінця тижня / islam.ru
Про це повідомив у середу на брифінгу заступник офіційного представника ООН Фархан Хак, повідомляє РІА «Новости».
«Я думаю, вона (поїздка - УНІАН) розпочнеться десь на вихідні і він спробує зрушити процес», - сказав Фархан Хак.
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Фелтман заявив про плани відвідати Київ і Москву на засіданні Ради Безпеки ООН тиждень тому.
За його словами, цю поїздку він здійснить на прохання генерального секретаря ООН Пан Гі Муна.
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