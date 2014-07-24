На околицях Лисичанська замайоріли українські прапори - Парубій

01:11, 24 липня 2014
Політика
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Сили АТО входять в Лисичанськ, а на околицях міста вже майоріють синьо-жовті прапори.

/ lenta-ua.net

Про це на своїй сторінці у Twitter сьогодні ввечері повідомив секретар РНБО Андрій Парубій. 

"Як мені відомо, на околицях Лисичанська вже висять синьо-жовті прапори", - написав Парубій. 

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Подробиці спецоперації звільнення міста від терористів секретар РНБО поки що не повідомляє, але зазначає, що більшість терористів - це російські диверсанти, що пройшли Чечню та інші гарячі точки.

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