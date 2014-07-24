На околицях Лисичанська замайоріли українські прапори - Парубій
01:11, 24 липня 2014Політика
0 0
Сили АТО входять в Лисичанськ, а на околицях міста вже майоріють синьо-жовті прапори.
Сили АТО входять в Лисичанськ / lenta-ua.net
Про це на своїй сторінці у Twitter сьогодні ввечері повідомив секретар РНБО Андрій Парубій.
"Як мені відомо, на околицях Лисичанська вже висять синьо-жовті прапори", - написав Парубій.
Читайте такожУ засідці під Лисичанськом загинув полковник Нацгвадії Радієвський
Подробиці спецоперації звільнення міста від терористів секретар РНБО поки що не повідомляє, але зазначає, що більшість терористів - це російські диверсанти, що пройшли Чечню та інші гарячі точки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter