Терористи подовжили заборону їздити містом луганчанам

Про це бойовики повідомили на своєму сайті, передає Еспресо.TV.

"У зв'язку з тим, що знищені не всі диверсійні групи в місті Луганську, наказ про заборону пересування автомобільного та іншого наземного транспорту в межах міста Луганська продовжено на добу, до 00-00 25 липня 2014", - написали вони.