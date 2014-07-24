Терористи подовжили заборону їздити містом луганчанам

01:45, 24 липня 2014
Політика
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Терористи заборонили жителям Луганська пересуватися містом ще на один день.

REUTERS

Про це бойовики повідомили на своєму сайті, передає Еспресо.TV.

"У зв'язку з тим, що знищені не всі диверсійні групи в місті Луганську, наказ про заборону пересування автомобільного та іншого наземного транспорту в межах міста Луганська продовжено на добу, до 00-00 25 липня 2014", - написали вони.

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