Свобода і УДАР не голосуватимуть за проект змін до бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат від «Свободи» Олександр Мирний в коментарі журналістам наголосив, що фракція не голосуватиме за той проект закону, який запропонований урядом.

Він зазначив, що потрібні консультації з урядом з цього питання.

Народний депутат від «УДАРу» Валерій Карпунцов також сказав, що його фракція не голосуватиме за цей проект змін до бюджету.

“У фракції партії “УДАР” є перелік питань, які треба виправити в цьому проекті для того, щоб фракція проголосувала”, - зазначив депутат.

Читайте такожЯценюк пропонує підвищити податки і розпустити чиновників на два місяці“Як можна забрати у працівників бюджетної сфери - в лікарів, вчителів гроші, дати можливість цих людей звільняти просто так”, - заявив він.

За його словами, “не треба людей по собі міряти, а треба зрозуміти, за які гроші вони мають вести дітей в школу, садочок”.

Карпунцов підкреслив, що всі розуміють, що необхідна економія коштів і необхідно затягнути паски, але “є такі, які затягнуть і задушаться”.

Читайте такожСьогодні Рада може розпустити коаліцію (онлайн-трансляція)Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді заявляли, що дефіцит держбюджету на 2014 рік на даний момент становить 14,5 млрд грн., і Кабмін має намір провести секвестр бюджету. Зокрема, запропоновано скоротити витрати на держапарат і збільшити витрати резервного фонду на 16,9 млрд грн для зміцнення обороноздатності країни і забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури в Донецькій і Луганській областях. За основу нового бюджету буде використано більш песимістичний прогноз, зокрема, падіння ВВП на 6-6,5% за інфляції близько 19%.

23 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що має намір у четвер, 24 липня, представити народним депутатам проект змін до державного бюджету України, підготовлений урядом.