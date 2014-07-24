Свобода і УДАР не голосуватимуть за проект змін до бюджету
Фракції “Свобода” та “УДАР” не голосуватимуть за зміни до державного бюджету на 2014 рік, запропоновані Кабінетом міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат від «Свободи» Олександр Мирний в коментарі журналістам наголосив, що фракція не голосуватиме за той проект закону, який запропонований урядом.
Він зазначив, що потрібні консультації з урядом з цього питання.
Народний депутат від «УДАРу» Валерій Карпунцов також сказав, що його фракція не голосуватиме за цей проект змін до бюджету.
“У фракції партії “УДАР” є перелік питань, які треба виправити в цьому проекті для того, щоб фракція проголосувала”, - зазначив депутат.
Читайте такожЯценюк пропонує підвищити податки і розпустити чиновників на два місяці“Як можна забрати у працівників бюджетної сфери - в лікарів, вчителів гроші, дати можливість цих людей звільняти просто так”, - заявив він.
За його словами, “не треба людей по собі міряти, а треба зрозуміти, за які гроші вони мають вести дітей в школу, садочок”.
Карпунцов підкреслив, що всі розуміють, що необхідна економія коштів і необхідно затягнути паски, але “є такі, які затягнуть і задушаться”.
Читайте такожСьогодні Рада може розпустити коаліцію (онлайн-трансляція)Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді заявляли, що дефіцит держбюджету на 2014 рік на даний момент становить 14,5 млрд грн., і Кабмін має намір провести секвестр бюджету. Зокрема, запропоновано скоротити витрати на держапарат і збільшити витрати резервного фонду на 16,9 млрд грн для зміцнення обороноздатності країни і забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури в Донецькій і Луганській областях. За основу нового бюджету буде використано більш песимістичний прогноз, зокрема, падіння ВВП на 6-6,5% за інфляції близько 19%.
23 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що має намір у четвер, 24 липня, представити народним депутатам проект змін до державного бюджету України, підготовлений урядом.