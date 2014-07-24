Турчинов достроково закрив ранкове пленарне засідання

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні парламенту.

“Шановні колеги, є ще бажання позавалювати включення до порядку денного. Тоді я оголошую перерву до 16.00”, - сказав Турчинов.

Перед цим ВР не вдалося проголосувати за законопроекти 4912 щодо боротьби з тероризмом та за законопроект 4984 про внесення змін до ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства (щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування).

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Окрім цього, не вистачило голосів, щоб включити в порядок денний законопроект №4555 про внесення змін до ст. 8 закону “Про основи національної безпеки України” (щодо державної політики з питань національної безпеки).