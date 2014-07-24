Турчинов достроково закрив ранкове пленарне засідання
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов достроково закрив ранкове пленарне засідання парламенту, через те, що не вистачало голосів для внесення до порядку денного ряду деяких законопроектів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні парламенту.
“Шановні колеги, є ще бажання позавалювати включення до порядку денного. Тоді я оголошую перерву до 16.00”, - сказав Турчинов.
Перед цим ВР не вдалося проголосувати за законопроекти 4912 щодо боротьби з тероризмом та за законопроект 4984 про внесення змін до ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства (щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування).
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Окрім цього, не вистачило голосів, щоб включити в порядок денний законопроект №4555 про внесення змін до ст. 8 закону “Про основи національної безпеки України” (щодо державної політики з питань національної безпеки).