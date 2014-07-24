ГПУ оголосила підозру слідчим, прокурорам та судді за незаконні арешти євромайданівців

Генеральна прокуратура оголосила підозру слідчим, прокурорам та судді, причетних до вчинення злочинів під час мирних акцій протесту на Майдані в січні-лютому.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«24 липня 2014 року прокурорами управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України спільно зі слідчими Головного слідчого управління повідомлено про підозру ряду працівників органів внутрішніх справ, прокуратури та суду за фактами вчинення ними незаконного затримання осіб, які брали участь у масових акціях протесту в Києві упродовж січня-лютого 2014 року на підтримку Майдану, незаконного притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також за фактами постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою учасникам цих ненасильницьких акцій», - йдеться в повідомленні.

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Як пояснили в ГПУ, мова йде про слідчих органів Головного управління МВС України в Києві, прокурорів міської та районної прокуратур Києва, а також суддю районного суду столиці.

Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень Генеральною прокуратурою ще в лютому цього року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 371, 372, 375, 366 КК України.