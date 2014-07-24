Терористи пограбували найбільший ТРЦ в Донецьку
13:26, 24 липня 2014Суспільство
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Терористи пограбували торгово-розважальний центр (ТРЦ) "Донецьк-Сіті" в Донецьку, збитки становлять десятки мільйонів доларів.
Центральний ТРЦ Донецька пограбували терористи / Фото УНІАН
Про це на брифінгу повідомив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Вчора донецькі терористи напали і пограбували ТРЦ "Донецьк-Сіті". Збитки оцінюються десятками мільйонів доларів", - сказав Андрій Лисенко, передає "Острів".
Раніше ТРЦ "Донецьк-Сіті" призупинив роботу до 1 серпня, потім продовжив перерву до 1 вересня у зв'язку зі складною обстановкою в місті. У будинку працювали лише супермаркет і аптека до 21.00.
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