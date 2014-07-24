У Горлівці під час бою підірвано автомобільну дорогу
16:22, 24 липня 2014Політика
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В даний час у Горлівці в районі селища Бесарабка точаться бої між силами АТО і терористами.
REUTERS
Про це повідомляє Еспресо.TV. з посиланням на прес-службу Донецької обласної держадміністрації.
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"Бомбардуванню піддався 245-й квартал. Підірвана автомобільна дорога, що веде на Гольмовський поворот", - поінформували в прес-службі адміністрації.
У зв’язку з цим припинено автобусне сполучення з селищем шахти ім. Румянцева.
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