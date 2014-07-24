У Горлівці під час бою підірвано автомобільну дорогу

Про це повідомляє Еспресо.TV. з посиланням на прес-службу Донецької обласної держадміністрації.

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"Бомбардуванню піддався 245-й квартал. Підірвана автомобільна дорога, що веде на Гольмовський поворот", - поінформували в прес-службі адміністрації.

У зв’язку з цим припинено автобусне сполучення з селищем шахти ім. Румянцева.