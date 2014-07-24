Турчинов просить від УДАРу і "Свободи" кандидатуру технічного прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов заявив на засіданні парламенту.

Він зазначив, що звертається до цих фракцій з проханням внести “пропозицію щодо кандидатури на посаду технічного прем'єр-міністра, який буде керувати урядом до проведення парламентських виборів”. “Це ваша відповідальність, і я прошу негайно внести кандидатуру”, - підкреслив Турчинов.

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Він пообіцяв, що збере “в будь-який момент позачергову сесію ВР” з тим, щоб проголосувати за кандидатуру, яка буде внесена. Він висловив сподівання, що парламент, розуміючи всю відповідальність, проголосує за цю кандидатуру.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, фракції УДАР та “Свобода” заявили про вихід із парламентської коаліції, що дасть президенту України можливість розпустити парламент України і призначити дострокові вибори до Верховної Ради України.