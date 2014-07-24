У Горлівці бойовики розгорнули базу в школі та замінували територію навколо неї

У Горлівці Донецької області бойовики розгорнули свою базу в школі, замінувавши територію довкола неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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Зокрема, за його словами, у Горлівці бойовики неслов’янської зовнішності розгорнули свою базу на території загальноосвітньої школи № 48 та замінували територію довкола неї.

Також бойовики підірвали в місті автомобільну дорогу, сказав Лисенко.

«У Горлівці підірвана автомобільна дорога, яка веде на Гольмівський поворот», - зазначив він.