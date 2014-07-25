ЗМІ: Авіакомпанії самі чинили тиск на Україну з вимогою не закривати небо над Донбасом

Про це пише репортер Ешлі Халсі в матеріалі, опублікованому на сайті The Washington Post.

До збиття пасажирського лайнера польоти над зоною бойових дій були дозволені на висоті від приблизно 9950 метрів (ешелон 320).

На думку автора, у продовженні польотів над Донбасом були зацікавлені як Україна, так і авіакомпанії - оператори перевезень.

Читайте такожУ Британії почали розшифровку "чорних скриньок" зі збитого бойовиками Boeing-777Відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, країни мають право встановлювати обґрунтовану плату за використання свого повітряного простору. У деяких країн така статистика відкрита, як у США, у деяких, як в України, закрита. Як стверджується в статті з посиланням на джерело в міжнародній авіаорганізації, Україна отримує таким чином близько 200 мільйонів доларів на рік.

Однак самі авіаперевізники також були украй зацікавлені в тому, щоб не облітати східну Україну, що призвело би до суттєвих витрат на пальне та збільшення часу польоту. Джерело вважає, що на Україну імовірно чинили тиск самі авіакомпанії, які бажали уникнути збитків.

Читайте такожУ міжнародних експертів немає зауважень до роботи українських диспетчерів під час польоту "Боїнга""Тут зацікавлена не тільки Україна, а й кожен перевізник, що тут літає. Вони не хотіли облітати", - заявило джерело, уточнивши, що перевізники вважали польоти над Донбасом безпечними на такій висоті і в жодному разі не хотіли піддавати пасажирів ризику.

Так, після катастрофи Боїнга Малайзійські авіалінії спрямували рейс Амстердам-Куала-Лумпур через південну Україну, що збільшило час польоту на півгодини, а вартість - на 10 тисяч доларів.