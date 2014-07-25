З уряду до ВР направлено заяву Яценюка про відставку з посади прем'єр-міністра - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова ВР Олександр Турчинов.

Він сказав: “Заява вже пішла на адресу Верховної Ради з Кабінету міністрів”.

“Як тільки дійде до Верховної Ради, то вона буде зареєстрована і негайно скерована до профільного комітету, і профільний комітет внесе, безумовно, безвідкладно це питання до сесійної зали. Я буду контролювати суворо, як відбувається розгляд цього питання”, - наголосив Турчинов.

Раніше заступник голови ВР Руслан Кошулинський повідомляв, що до ВР не надходила письмова заява Яценюка про відставку.

24 липня голова ВР Олександр Турчинов оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейський вибір» у ВР. За словами Турчинова, фракції “УДАР” і “Свобода” заявили про вихід зі складу коаліції та подали відповідні документи з особистими підписами, які підтверджують рішення народних депутатів. Крім того, ще 19 народних депутатів заявили і подали заяви про вихід зі складу коаліції. Фракції «УДАР» і «Свобода» оголосили про вихід із коаліції, щоб дати підстави президенту розпустити нинішній парламент і призначити нові вибори. Як відомо, відповідно до Конституції України, у разі, якщо впродовж 30 днів не буде створена нова коаліція, це дає підстави президенту України розпустити ВР України.

Після цього прем'єр-міністр Яценюк заявив, що подав у відставку «у зв’язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив». Виступаючи з трибуни Верховної Ради, він сказав, що в жодному разі не погодиться на коаліцію з «регіоналами» і комуністами, а оскільки діюча коаліція розвалилася, то він прийняв рішення подати у відставку.Читайте такожЯценюк прибуде до Верховної Ради - джерело

Того ж дня Порошенко надіслав Турчинову листа, у якому поросив парламент 25 липня шляхом голосування визначитися з вотумом довіри Кабінету міністрів.

Як зауважив Порошенко, розпад коаліції у Верховній Раді не є правовою підставою для відставки уряду. Він зазначив, що вихід народних депутатів з коаліції не має паралізувати роботу парламенту, Верховна Рада зобов’язана й надалі вирішувати питання державної ваги.