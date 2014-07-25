Терористи викрали начальника і співробітницю ДонОДА

(Інформацію оновлено, додані прізвища викрадених посадовців)

Озброєні бойовики ДНР приходили в управління інформаційної політики з питань преси Донецької облдержадміністрації в п'ятницю. Про це співробітники управління пишуть у "Фейсбуці".

"Вісімнадцять збройних днрівців годину тому приходили в наше управління. У нас більше немає офісу", - йдеться в повідомленні у соцмережі.

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Бойовики хочуть, щоб управління перейшло під їх контроль, повідомляє Острів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН працівники Донецької ОДА, викрали в.о. керівника Департаменту внутрішньої політики Донецької ОДА Андрія Халецького і заступника начальника управління даного департаменту Олену Гаркушу.

За словами виконуючої обов'язки начальника управління інформаційної політики з питань преси Донецької облдержадміністрації Олени Давидовскої-Малютиної, в момент, коли прийшли озброєні особи, в управлінні перебувала одна співробітниця. "З нею все добре...", - сказала вона.

Також Олена Давидовська-Малютіна повідомила, що її особисто в управлінні не було. «Прийшли цілеспрямовано, шукали мене. Зі мною все добре, не переживайте. Мене не було на місці, була колега, але з нею все добре...», - зазначила вона.

Озброєні особи забрали техніку, яка була в управлінні.