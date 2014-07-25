У Києві невідомий у масці жбурнув "коктейль Молотова" в офіс телеканалу "112"
23:03, 25 липня 2014Політика
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В будівлю, де знаходиться телеканал "112 Україна", кинули пляшку із запалювальною сумішшю.
У Києві невідомий у масці жбурнув "коктейль Молотова" в офіс телеканалу "112" / tsn.ua
Як повідомляється на сайті каналу, напад було скоєно близько 21:30 увечері 25 липня.
"Невідомий чоловік у масці під'їхав на велосипеді до входу в телекомпанію. Після цього він зняв рюкзак, дістав з нього пляшку із запалювальною сумішшю і кинув її у вхідні двері. Обшивку дверей було пошкоджено вогнем, але охорона спрацювала миттєво - займання було ліквідовано", - зазначається у повідомленні.
"За словами очевидців, на протилежному боці вулиці в цей час чекав ще один чоловік у масці. Він під'їхав до будівлі на мопеді. Після нападу обидва зникли в невідомому напрямку", - йдеться на сайті.
Міліція прибула на місце події
Телеканал готується оприлюднити відео з камер спостереження.
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