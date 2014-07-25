У Києві невідомий у масці жбурнув "коктейль Молотова" в офіс телеканалу "112"

Як повідомляється на сайті каналу, напад було скоєно близько 21:30 увечері 25 липня.

"Невідомий чоловік у масці під'їхав на велосипеді до входу в телекомпанію. Після цього він зняв рюкзак, дістав з нього пляшку із запалювальною сумішшю і кинув її у вхідні двері. Обшивку дверей було пошкоджено вогнем, але охорона спрацювала миттєво - займання було ліквідовано", - зазначається у повідомленні.

"За словами очевидців, на протилежному боці вулиці в цей час чекав ще один чоловік у масці. Він під'їхав до будівлі на мопеді. Після нападу обидва зникли в невідомому напрямку", - йдеться на сайті.

Міліція прибула на місце події

Телеканал готується оприлюднити відео з камер спостереження.