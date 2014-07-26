МЗС Росії звинуватив Білий дім у "відвертій брехні"

Так МЗС Росії прокоментував заяву прес-секретаря Білого дому Джоша Ернеста про те, що Володимир Путін винен у збитому Boeing-777, передає "Українська правда".

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Там заявили, що Вашингтон у своїх висновках ґрунтується на "не відповідаючих дійсності антиросійських домислах, зібраних в інтернеті". У цих "домислах" Росіязвинувачує США і Україну.

У відомстві закликали Білий дім "відповісти на 10 питань міноборони Росії і 28 питань, сформульованих по лінії Росавіації".

Крім того, в МЗС Росії запевнили, що "переживуть санкції" і звинуватили США в "підштовхуванні Києва до силового придушення невдоволення російськомовного населення".

Раніше прес-секретар Білого дому Джош Ернест поклав провину за збитий Boeing-777 на президента Росії Володимира Путіна.