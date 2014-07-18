Лавров пообіцяв, що РФ не вилучатиме "чорні ящики" з малазійського лайнера

«Ми за те, щоб якнайшвидше міжнародні експерти прибули на місце катастрофи, щоб вони тут же одержали «чорні ящики». Всупереч тому, що з Києва звучить, ми не збираємося ці ящики забирати, ми не збираємося порушувати ті норми, які існують для такого роду випадків у міжнародному співтоваристві», - сказав він, передає РИА «Новости».

«Це справа ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації), це справа тих держав, які, власне кажучи, мають найбільшу пряму причетність до цієї трагедії, – Нідерландів, Малайзії, тих держав, чиї громадяни були на борту, і справа, звичайно, України», - заявив глава МЗС РФ.

"І добре, що президент Порошенко заявив про негайне створення міжнародної комісії. Але це потрібно зробити і зробити так, щоб ні у кого не залишалося сумнівів у щирості й готовності провести повноцінне розслідування", - сказав Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебувало 298 чоловік, зокрема 15 членів екіпажа.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, із яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і докладає, що це цивільний літак з численними жертвами.

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Сьогодні, 18 липня, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що сьогодні вночі установка «Бук», з якої було здійснено пуск ракети по малазійському авіалайнеру, була вивезена на територію РФ.

Він відзначив, що, за останньою інформацією від української розвідки, знайдені терористами на місці трагедії "чорні ящики" будуть сьогодні передані на одному з КПП Луганської області їхнім «кураторам із ФСБ».