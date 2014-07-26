Міліція розслідує обстріл будинку мера Львова за статтею "теракт"

Про це заявив начальник міського управління львівської міліції Сергій Зюбаненко, передає радіо "Свобода".

Читайте такожМер Львова: в сьогоднішній ситуації такий обстріл - це реалії

25 липня о 23.30 невідомі вистрілили з протитанкового снаряду "Муха" у будинок, де проживає міський голова разом зі своєю сім’єю. "Це потужна зброя і багато хто може нею сьогодні користуватись, – каже Сергій Зюбаненко. – Зараз відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство. За моєї пам’яті це вперше такий теракт у Львові".

Внаслідок удару малогабаритним гранотометом пошкоджено ріг будинку, дах, вибито шибки у частині вікон, осколки розлетілись по кімнатах. Зараз триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що немає фактів, які б свідчили, що замахи на двох мерів – вбивство міського голови Кременчука Олега Бабаєва і обстріл будинку мера Львова – були сплановані і синхронно організовані.