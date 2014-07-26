Міліція розслідує обстріл будинку мера Львова за статтею "теракт"
За фактом обстрілу будинку мера Львова Андрія Садового, міліція порушила кримінальну справу за статтею "теракт".
Про це заявив начальник міського управління львівської міліції Сергій Зюбаненко, передає радіо "Свобода".
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25 липня о 23.30 невідомі вистрілили з протитанкового снаряду "Муха" у будинок, де проживає міський голова разом зі своєю сім’єю. "Це потужна зброя і багато хто може нею сьогодні користуватись, – каже Сергій Зюбаненко. – Зараз відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство. За моєї пам’яті це вперше такий теракт у Львові".
Внаслідок удару малогабаритним гранотометом пошкоджено ріг будинку, дах, вибито шибки у частині вікон, осколки розлетілись по кімнатах. Зараз триває слідство.
Як повідомляв УНІАН, радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що немає фактів, які б свідчили, що замахи на двох мерів – вбивство міського голови Кременчука Олега Бабаєва і обстріл будинку мера Львова – були сплановані і синхронно організовані.