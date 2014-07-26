В Запорізькій області при втечі з Луганська затримані кавказькі найманці
20:14, 26 липня 2014Політика
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У Бердянську Запорізької області бійці спецбатальйону "Азов" затримали бойовиків терористичної організації "Луганська народна республіка" ("ЛНР"), які втекли з Луганська і ховалися на південному-сході.
фото СБУ
Як повідомив батальйон "Азов", більшість полонених терористів майже не говорить по-російськи. "Російська Федерація не може впоратися з українським опором, і не гребує послугами кавказьких найманців", - зазначили в батальйоні, передає "Українська правда".
Відео: Андрій Дзіндзя
Як зазначив один з бійців "Азова" Андрій Дзіндзя, втікачі з Луганська переховувались у кримінального авторитета Бердянська Андрія Лебедя.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні СБУ затримала в Краматорську місцевого жителя, громадянина України на прізвисько "Тунгус", 1981 року народження, який був розвідником терористичної організації "ДНР", про що мав відповідне посвідчення.
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