Кадиров заборонив лідерам ЄС і Бараку Обамі в'їзд в Чечню

Про це він написав на одній із своїх офіційних сторінок у соцмережах. "Я прийняв рішення створити санкційний список і включити в нього президента США Барака Обаму, голову Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу, голову Євроради Хермана Ван Ромпея, верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, голову Європарламенту Мартіна Шульца", - підкреслив Рамзан Кадиров, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожЄС оприлюднив санкційний список

Крім цього, в повідомленні вказується, що він доручив заморозити їхні банківські рахунки і будь-які активи. "З 27 липня перерахованим політикам заборонений в'їзд в Чеченську республіку", - зазначено в повідомленні.

Свої дії глава Чечні пояснив тим, що ці політики, на його думку, "під виглядом експорту демократії вбивають мирних громадян, жінок, старих, дітей, знищують міста, релігійні святині". Їх дії він оцінив як "державний тероризм, спрямований проти країн і народів".