ЗМІ: Українська армія увійшла в Дебальцеве

03:02, 27 липня 2014
Політика
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Українські військові почали звільнювати Дебальцеве Донецької області від бойовиків «ДНР». 

Дебальцеве почали звільняти від бойовиків

Про це повідомляє Громадське ТБ з посиланням на проросійські інформаційні портали.

Читайте такожСеменченко: сили АТО штурмують ПервомайськЗа повідомленнями у соціальних мережах, українські силовики входять у місто з боку Світлодарська. Інформаційні портали бойовиків вказують, що підтримку бронетехніці української армії надає артилерія.

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