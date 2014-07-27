ЗМІ: Українська армія увійшла в Дебальцеве

Про це повідомляє Громадське ТБ з посиланням на проросійські інформаційні портали.

Читайте такожСеменченко: сили АТО штурмують ПервомайськЗа повідомленнями у соціальних мережах, українські силовики входять у місто з боку Світлодарська. Інформаційні портали бойовиків вказують, що підтримку бронетехніці української армії надає артилерія.