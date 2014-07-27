ЗМІ: Українська армія увійшла в Дебальцеве
03:02, 27 липня 2014Політика
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Українські військові почали звільнювати Дебальцеве Донецької області від бойовиків «ДНР».
Дебальцеве почали звільняти від бойовиків
Про це повідомляє Громадське ТБ з посиланням на проросійські інформаційні портали.
Читайте такожСеменченко: сили АТО штурмують ПервомайськЗа повідомленнями у соціальних мережах, українські силовики входять у місто з боку Світлодарська. Інформаційні портали бойовиків вказують, що підтримку бронетехніці української армії надає артилерія.
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