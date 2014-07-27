Авдіївку обстріляли з "Граду", загинули 5 мирних жителів - очевидці
20:58, 27 липня 2014Політика
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Місцеві жителі говорять про вбитих 5 мирних жителів, більше 50 отримали поранення від уламків.
В результаті обстрілу сильно пошкоджені верхні поверхи / Скріншот відео
Сьогодні, 27 липня, Авдіївку обстріляли з «Граду». Про це повідомляє 0629.com.ua з посиланням на користувачів соціальних мереж.
Місцеві жителі кажуть про вбитих 5 мирних жителів, більше 50 отримали поранення від осколків.
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По вул.Молодіжній 20 - пошкоджено квартири на 6 і 7 поверхах, снаряд потрапив у стіну будинку, що призвело до великих руйнувань, вибито все скло практично в усьому домі. Повністю зруйновані складські приміщення та дитячий майданчик. Після потрапляння у газову трубу, на даний момент йде сильне задимлення.
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