Авдіївку обстріляли з "Граду", загинули 5 мирних жителів - очевидці

20:58, 27 липня 2014
Політика
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Місцеві жителі говорять про вбитих 5 мирних жителів, більше 50 отримали поранення від уламків.

В результате обстрела сильно повреждены верхние этажи / Скриншот видео

Сьогодні, 27 липня, Авдіївку обстріляли з «Граду». Про це повідомляє 0629.com.ua з посиланням на користувачів соціальних мереж.

Місцеві жителі кажуть про вбитих 5 мирних жителів, більше 50 отримали поранення від осколків.

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По вул.Молодіжній 20 - пошкоджено квартири на 6 і 7 поверхах, снаряд потрапив у стіну будинку, що призвело до великих руйнувань, вибито все скло практично в усьому домі. Повністю зруйновані складські приміщення та дитячий майданчик. Після потрапляння у газову трубу, на даний момент йде сильне задимлення.

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