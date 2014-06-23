Військову частину в Авдіївці обстріляли бойовики, прохання про допомогу залишаються без відповіді

У місті Авдіївка військова частина протиповітряної оборони № 2938, що обслуговує Донецький аеропорт та піддалася обстрілу терористів, чекає на підкріплення від української армії.

Про це кореспонденту УНІАН заявили батьки солдатів строкової служби, які зараз знаходяться в цій частині, виконують свої військовий обов'язок, обслуговують спецустановки, стежать за повітряним простором та, по суті, тримають оборону.

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Батьки стверджують, що у частині служать практично всі місцеві хлопці з Донбасу - з Авдіївки, Макіївки, Донецька, Луганська, тому багато батьків змогли приїхати у частину, все побачити на власні очі та отримати інформацію з перших рук.

За їх словами, в суботу, 21 червня, військова частина зазнала з боку терористів масованого обстрілу з великокаліберної зброї. «Терористи почали обстрілювати їх прямо з мосту якимись гарматами, мінометами, розгромили їх КПП, знищили обладнання...», - розповіли співрозмовники, додавши, що відстрілюватися солдати могли тільки наявними у них автоматами. Батьки також повідомили, що близько 20 осіб солдатів дезертирували, але інші залишилися в частині разом з командиром та заявили, що залишаться вірні присязі та будуть тримати оборону до кінця.

За словами матерів, командир частини звернувся до свого керівництва з проханням про допомогу, так як сили тепер не рівні, тим більше, тут служили вузькі фахівці-оператори по обслуговуванню радіолокаційних установок тощо. «Наші сини тільки лише автоматами фізично не зможуть відбити наступне напад терористів, озброєних до зубів, вони стануть просто гарматним м'ясом. І, якщо не буде допомоги, то вони загинуть, і цей важливий військовий об'єкт опиниться в руках терористів. І ми не знаємо, чому на прохання командира частини немає поки що ніякої реакції», - кажуть батьки солдатів.

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Одна з матерів - Галина, яка прожила в частині останні три дні зі сльозами пояснює, що її син повинен був вже мобілізуватися в квітні, але сьогодні залишається в частині і сказав, що буде воювати і нікуди не піде. «Так, я не хочу, щоб мій син став дезертиром, але він у мене один, і я не хочу його втратити, не хочу, щоб він просто був розстріляний в нерівному бою... Але бачу, що ніхто їх не збирається евакуювати з частини, ні допомагати їм зброєю і силою», - сказала Галина, підкресливши, що нібито «терористи поширили інформацію, що 25 червня ця військова частина, що обслуговує сьогодні аеропорт в Донецьку, все одно буде в їх руках».