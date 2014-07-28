Частина районів Донецька залишається без світла

Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.

"Досі без електропостачання частина Куйбишевського (сел.Октябрьське), Петровського (мкр-рн Трудовскіє) і Кіровського районів Донецька", - зазначається в повідомленні.

Крім того, залишаються знеструмленими электрооб`єкти в селищі Піски, у зв'язку з чим без електроенергії залишається Донецький казенний завод хімічних виробів.

Через ускладнення ситуації та відсутність електропостачання також припинена робота супермаркету «Амстор» в Петровському районі, трьох магазинів АТБ в Петровському, Київському та Ленінському районах. Всі інші магазини торговельних мереж відкриті, товари надходять в продаж.

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Як повідомляв УНІАН, у Донецьку в результаті бойових дій минулої ночі постраждали 8 мирних жителів, з яких 3 отримали смертельні поранення.